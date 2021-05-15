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Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus ve İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı

15.05.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz devriye gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus ve İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı

Ege Denizi'nden saat 18.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz gemisi saat 19.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

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MARMARA DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDILAR

Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Karadeniz'e açılmak üzere, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

Rus ve İngiliz savaş gemilerine Boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. (DHA)

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