Çanakkale Boğazı sis nedeniyle tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışın ardından Çanakkale Boğazı Marmara istikametinden Ege istikametine saat 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazda, Ege yönünden trafik devam ediyor.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar arasında arabalı feribot seferleri yapan Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada Gökçeada’da bazı feribot seferleri iptal edildiği bildirildi. Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “13.10.2020 Salı (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe’den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, Gökçeada’dan saat 17.00 ve 20.30’da, Kabatepe’den ise saat 19.00 ve 22.30’da seferler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

