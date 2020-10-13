HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı sis nedeniyle tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Meteoroloji 2.

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışın ardından Çanakkale Boğazı Marmara istikametinden Ege istikametine saat 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazda, Ege yönünden trafik devam ediyor.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar arasında arabalı feribot seferleri yapan Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada Gökçeada’da bazı feribot seferleri iptal edildiği bildirildi. Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “13.10.2020 Salı (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe’den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, Gökçeada’dan saat 17.00 ve 20.30’da, Kabatepe’den ise saat 19.00 ve 22.30’da seferler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildiBilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
1/
En Çok Okunan Haberler
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Adana'da korkunç kaza: İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi
'İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi'
Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi
Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi
Hatay'daki yangında zarar gören yerlerin maden sahasına çevrileceği iddialarıyla ilgili açıklama
Yanan yerler madem sahası mı olacak? Flaş açıklama
Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Balıkesir'de tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti
Tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara Denizi'nde caretta carettalara ait bir yuva tespit edildi
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.