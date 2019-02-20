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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi.

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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