HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan ‘Lalla Fatma N'Soumer’ adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi’nden saat 07.00’de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Prof. Dr. Ali Satar'dan çekirge istilası uyarısı!Prof. Dr. Ali Satar'dan çekirge istilası uyarısı!
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi geçişleri

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında iniş süreci başladı

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında iniş süreci başladı

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Diğer Haberler
Yargıtay'dan Eren Erdem ile ilgili flaş talep

Yargıtay'dan Eren Erdem ile ilgili flaş talep

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar moloz dökülerek kapatıldı

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar böyle kapatıldı

Prof. Dr. Ali Satar'dan çekirge istilası uyarısı: Önlemler alınmalı

Prof. Dr. Ali Satar'dan çekirge istilası uyarısı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul boş kaldı

Köprüde dikkat çeken görüntü! Tek bir araç dahi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.