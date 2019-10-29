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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi.

ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi trafiği

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