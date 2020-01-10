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  4. Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu-Çardak seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde, 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı. Kazada yaralanan olmazken, denize feribottan mazot sızıntısı meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30
sıralarında, kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan
çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu.

FERİBOTUN MAZOT DEPOSU DELİNDİ

Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge, su üstü bariyerle çevrildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı balıkçı teknesi feribot

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