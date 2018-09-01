Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- AV sezonunun başlamasıyla gece Çanakkale Boğazı'na açılan balıkçıları, kuvvetli poyraz karşıladı. Poyraz nedeniyle zor anlar yaşayan ve umduğunu bulamayan balıkçılar sezonun ilk gününde sardalya ve palamut avlayarak döndü. Balık halinde tezgahlar genelde boş kalırken, balıkçılar gelecek günlerde bolluk ve çeşidin artacağını söyledi.

Av yasağının bugün sona ermesiyle Çanakkale'de balıkçılar 'vira bismillah' diyerek tekneleriyle denize açıldı. Denizde kuvvetli poyrazın karşıladığı balıkçılar, av sezonunun ilk gününde umduğunu bulamadı. Balıkçılar ilk gün sardalya ve palamut ile Çanakkale Balık Hali'ne döndü. Balıkhalinde av yasağının olduğu dönemde kilosu 40 liraya kadar çıkan ve son günlerde 30 liradan satılan sardalyanın fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

1 Eylül itibarıyla başlayan balık sezonunun ülkeye ve Çanakkale esnafına hayırlı olmasını dileyen Numan Mutay, "Bugün sezonun ilk günü olması sebebi ile balık çeşitleri daha tezgahlara düşmedi. Balıkçılar bu sezon balık bolluğunun ve çeşitliliğinin fazla olacağını söylüyor. İnşallah bol olur ve vatandaşımız ucuz balık yer. Balıkçılar av yasağının bitmesi ile birlikte gece denize açıldı. Şu anda tezgahlara balık yetişmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitliliğin ve bolluğun mutlaka artacağına inanıyoruz. Şu anda balık fiyatları ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Bugün sardalya 20 liraya düştü. Diğer balıklar daha tezgahlara gelmedi" dedi.

'İNŞALLAH HALKIMIZ UCUZ UCUZ BALIK YER'

Av yasağının bitmesinin ardından ilk gün balık halinde alışveriş yapan Hilmi Öğüt (70) ise "Ben Çanakkaleliyim. Balık sezonu açıldı. Her zaman balık yiyoruz ve tercih ediyoruz. Karadeniz'de balık bolluğunun çok iyi olduğu söyleniyor. İnşallah halkımız bol bol, ucuz balık yer. Bugün balık alışverişinde sardalya aldım. Şimdi tam sardalya mevsimi, ızgara olur. Bu mevsimde sardalya çok yağlıdır. Birkaç hafta sonra bunun yağı kalmaz ve yenmez. Biz de ızgara yapacağız" diye konuştu.

Sezonun ilk günlerinde balık çeşitliliğinin tezgaha yansımayacağını belirten Melih Kayıkçı da bereketli bir sezonun beklediklerini söyledi.

'1 HAFTA İÇİNDE DÜZELECEĞİNİ UMUYORUZ'

Çanakkale'de 22 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı ise "Balık sezonumuz hayırlısı ile başladı. Gece denize açılan balıkçılar, vaktin az olması nedeni ile şu an balığı bulamadı. Bugün sadece sardalya ve az biraz palamut çıktı. Sardalyanın fiyatı 20 liraya düştü. Balık bolluğu ve çeşitliliğinin 1 hafta içinde düzeleceğini umuyoruz. Balık artınca fiyatlar da düşer" dedi.

'ÇEŞİTLİLİK VE BOLLUK ARTACAKTIR'

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal ise bu sezon özellikle palamutta bolluk beklediklerini söyledi. Uysal, "Av yasağı sona erdi. Balıkçılar denize açıldı. Ama balıkçıları rüzgarlı hava karşıladı. Tabii bunun yanı sıra balıkçılar birkaç gün adaptasyon süreci de yaşayacak. Palamutta bu sezon bolluk bekliyoruz. Havalar da müsaade ederse eğer, önümüzdeki günlerde balık tezgahlarında çeşitlilik ve bolluk artacaktır" ifadelerini kullandı.