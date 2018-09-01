Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- AV sezonunun başlamasıyla gece Çanakkale Boğazı'na açılan balıkçıları, kuvvetli poyraz karşıladı. Poyraz nedeniyle zor anlar yaşayan ve umduğunu bulamayan balıkçılar sezonun ilk gününde sardalya ve palamut avlayarak döndü. Balık halinde tezgahlar genelde boş kalırken, balıkçılar gelecek günlerde bolluk ve çeşidin artacağını söyledi.

Av yasağının bugün sona ermesiyle Çanakkale'de balıkçılar 'vira bismillah' diyerek tekneleriyle denize açıldı. Denizde kuvvetli poyrazın karşıladığı balıkçılar, av sezonunun ilk gününde umduğunu bulamadı. Balıkçılar ilk gün sardalya ve palamut ile Çanakkale Balık Hali'ne döndü. Balıkhalinde av yasağının olduğu dönemde kilosu 40 liraya kadar çıkan ve son günlerde 30 liradan satılan sardalyanın fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

1 Eylül itibarıyla başlayan balık sezonunun ülkeye ve Çanakkale esnafına hayırlı olmasını dileyen Numan Mutay, "Bugün sezonun ilk günü olması sebebi ile balık çeşitleri daha tezgahlara düşmedi. Balıkçılar bu sezon balık bolluğunun ve çeşitliliğinin fazla olacağını söylüyor. İnşallah bol olur ve vatandaşımız ucuz balık yer. Balıkçılar av yasağının bitmesi ile birlikte gece denize açıldı. Şu anda tezgahlara balık yetişmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitliliğin ve bolluğun mutlaka artacağına inanıyoruz. Şu anda balık fiyatları ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Bugün sardalya 20 liraya düştü. Diğer balıklar daha tezgahlara gelmedi" dedi.