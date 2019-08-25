HABER

Çanakkale Boğazı'nda çatışan gemilerin kaptanlarının ifadeleri alınacak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu ilçesi açıklarında çatışmaları sonucu hasarın meydana geldiği, Şevketiye açıklarında demirlenen 2 geminin kaptanlarının sorgulanacağı öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'nda çatışan gemilerin kaptanlarının ifadeleri alınacak

Burak GEZEN- Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu ilçesi açıklarında çatışmaları sonucu hasarın meydana geldiği, Şevketiye açıklarında demirlenen 2 geminin kaptanlarının sorgulanacağı öğrenildi. Çatışmanın nasıl meydana geldiği ifadelerin ardından ortaya çıkacak.
Gelibolu'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve Zonguldak'ın Eren Limanı'ndan Cebeli Tarık'a boş olarak giden, Panama bayraklı, 291 metre uzunluğundaki 'Esl Dolphin' adlı gemi ile Sudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na boş gitmek için boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan, Marshal Adaları bayraklı, 189 metre uzunluğundaki 'Free Stage' adlı gemi, saat 02.10'da çatışmıştı. Kaza sonrası gemilerde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik olmadığı öğrenildi.
Çanakkale Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye açıklarına demirletilen gemilerin kaptanlarının, çatışmanın neden ve nasıl meydana geldiğinin anlaşılması için ifadesinin alınacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Boğazı'nda çatışan gemilerin kaptanlarının ifadeleri alınacakÇanakkale Boğazı'nda çatışan gemilerin kaptanlarının ifadeleri alınacak

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
Başını ağaca çarpan orman işçisi öldüBaşını ağaca çarpan orman işçisi öldü
Minik Ceylan'ın ölümüne neden olan taksinin hızı yasal sınırın üzerindeymişMinik Ceylan'ın ölümüne neden olan taksinin hızı yasal sınırın üzerindeymiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.