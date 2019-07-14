HABER

Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi.

Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi. Mut, deniz kaplumbağasıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca yüzüp, su altındaki hareketlerini kaydetti. Bazen 4 ayağını birden kullanıp denizin dibinde yürüyen, bazen de sadece ön ayaklarını birer kanat gibi kullanıp yüzen deniz kaplumbağası, kabuğunun yosun kaplamış görüntüsüyle dikkat çekti.
Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde çok ender görülen deniz tavşanını görüntüleyen emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bu kez de bir deniz kaplumbağasını sualtında yüzerken kaydetti. Kepez Beldesi sahilinde sabah erken saatlerde denize giren Muzaffer Mut, serbest dalış yaparken 60 santim boyunda bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. İlk başlarda kendisinden ürkerek kaçmaya çalışan deniz kaplumbağasını 1 saate yakın bir takiple kendisine alıştırdı. Bu anları sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Mut, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti.
Denize olan tutkusu nedeniyle yıllardır sualtındaki güzellikleri keşfedip bunları görüntülediğini ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığını anlatan Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce, tamam dedim Allah’ım, nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. İlk önce benden çok tedirgin oldu, kaçmaya çalıştı. Çok yumuşak hareketlerle kendime alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber yüzdük. Ben şnorkel ile yüzdüğümden hava alabiliyordum. Ancak deniz kaplumbağası bir ara su yüzeyine çıkıp nefes aldı ve yeniden daldı. İkinci kez gördüğümde artık bana alışmıştı. Benden kaçmadı ve bana kendisini sevdirdi. Doğayı sevmek, hele doğa içinde böyle bir canlıyla birlikte yüzmek çok güzel bir şey" dedi.
Yıllardır dalış gerçekleştirdiğini, çok ilginç hayvanları gördüğünü ancak deniz kaplumbağası ile ilk kez karşılaştığını belirten Mut, "Bu hayvanın asıl yaşam ve üreme alanı İztuzu sahilleri. Bizim Çanakkale Boğazı’nda nadiren görüldüğünü duyuyordum. Buraya gelişinin sebebi mavi yengeçtir, mavi yengeci çok sever. Mavi yengeçlerin zaman zaman denize akması deniz kaplumbağalarının buralara gelmesine sebep oluyor. Bir ikincisi de bu hayvan en çok deniz anasını seviyor. Mavi yengeç ve deniz anasıyla besleniyor oluşu onu buraya getiriyor. Ancak deniz analarını bazen atılan naylon poşetler sarıyor. Bu durum da hayvanın ölmesine sebep oluyor. Doğanın bir güzelliği yok oluyor ve bu hayvanın nesli tükeniyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendiÇanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendiÇanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendiÇanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen ‘çeyrek altın’Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen ‘çeyrek altın’
'Acı su' içerek şifa buluyorlar'Acı su' içerek şifa buluyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.