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Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi. Mut, deniz kaplumbağasıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca yüzüp, su altındaki hareketlerini kaydetti. Bazen 4 ayağını birden kullanıp denizin dibinde yürüyen, bazen de sadece ön ayaklarını birer kanat gibi kullanıp yüzen deniz kaplumbağası, kabuğunun yosun kaplamış görüntüsüyle dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde çok ender görülen deniz tavşanını görüntüleyen emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bu kez de bir deniz kaplumbağasını sualtında yüzerken kaydetti. Kepez Beldesi sahilinde sabah erken saatlerde denize giren Muzaffer Mut, serbest dalış yaparken 60 santim boyunda bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. İlk başlarda kendisinden ürkerek kaçmaya çalışan deniz kaplumbağasını 1 saate yakın bir takiple kendisine alıştırdı. Bu anları sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Mut, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti.

Denize olan tutkusu nedeniyle yıllardır sualtındaki güzellikleri keşfedip bunları görüntülediğini ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığını anlatan Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce, tamam dedim Allah’ım, nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. İlk önce benden çok tedirgin oldu, kaçmaya çalıştı. Çok yumuşak hareketlerle kendime alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber yüzdük. Ben şnorkel ile yüzdüğümden hava alabiliyordum. Ancak deniz kaplumbağası bir ara su yüzeyine çıkıp nefes aldı ve yeniden daldı. İkinci kez gördüğümde artık bana alışmıştı. Benden kaçmadı ve bana kendisini sevdirdi. Doğayı sevmek, hele doğa içinde böyle bir canlıyla birlikte yüzmek çok güzel bir şey" dedi.

Yıllardır dalış gerçekleştirdiğini, çok ilginç hayvanları gördüğünü ancak deniz kaplumbağası ile ilk kez karşılaştığını belirten Mut, "Bu hayvanın asıl yaşam ve üreme alanı İztuzu sahilleri. Bizim Çanakkale Boğazı’nda nadiren görüldüğünü duyuyordum. Buraya gelişinin sebebi mavi yengeçtir, mavi yengeci çok sever. Mavi yengeçlerin zaman zaman denize akması deniz kaplumbağalarının buralara gelmesine sebep oluyor. Bir ikincisi de bu hayvan en çok deniz anasını seviyor. Mavi yengeç ve deniz anasıyla besleniyor oluşu onu buraya getiriyor. Ancak deniz analarını bazen atılan naylon poşetler sarıyor. Bu durum da hayvanın ölmesine sebep oluyor. Doğanın bir güzelliği yok oluyor ve bu hayvanın nesli tükeniyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

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