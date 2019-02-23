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Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Boğaz, fırtına ve yağışın etkisiyle oluşan pus nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve yağışla oluşan pus, deniz ulaşımını etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran fırtına, bazı bölgelerdeki kar yağışıyla oluşan pus dolayısıyla denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 09.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Fırtına ve pusun etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
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