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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

Sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı geminin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı "Ever Loading" isimli gemide, makina arızası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mısır'ın El Dekheila Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 190 metre uzunluğundaki ve 30 bin 447 groston ağırlığındaki Malta bayraklı "Ever Loading" isimli gemide, boğazdan geçiş yaptığı sırada makina arızası oluştu.

Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Makinalarının durması dolayısıyla kontrolden çıkan gemi Suluca köyü açıklarındaki Uzunburun mevkisine doğru sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" römorkörü gönderildi. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Geminin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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