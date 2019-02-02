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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 02:35 | Son Güncelleme

Nara Burnu açıklarında demir atan Tanzanya bayraklı geminin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide makine arızası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, 94 metre uzunluğunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı "Princess Sara" isimli geminin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsizle bildirdi.

Bunun üzerine güvenlik amacıyla geminin bulunduğu noktaya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-1" isimli römorkör gönderildi.

Nara Burnu açıklarında demir atan gemideki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Boğaz, güvenlik amacıyla kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı, geçişlerini sürdüren diğer gemilerdekiler telsizle uyarılarak dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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