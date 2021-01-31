HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

31.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’na girişi esnasında bir konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli gemide boğaz girişinde makine arızası oluştu.

Çanakkale Boğazı’na girişi esnasında bir konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli gemide boğaz girişinde makine arızası oluştu. Gemi kaptanı arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Kumkale açıklarına demir atan gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ ile ‘Kurtarma-10’ römorkörleri gönderildi. Boğazdan geçiş yapan gemiler de bilgilendirilerek, tedbirli olmaları istendi. ‘2MSC Maria Saveria’ isimli geminin römorkör yardımıyla çekilerek boğaz dışındaki güvenli bir bölgeye götürüleceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Yok böyle bir acı!Yok böyle bir acı!
56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

'Drift' yaptığı anlar sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajerine gözaltı

Ünlü futbol menajerine gözaltı

Kendisini birliğine teslim eden ailesi dönüş yolunda öldü!

Yok böyle bir acı!

Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Çok kuvvetli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.