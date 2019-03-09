Çanakkale Boğazı’nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı’ndan geçmek isteyen 12 metrelik yelkenli tekne sahil güvenlik ekiplerini hareke geçirdi. Teknenin seyir cihazlarının olmadığı ve güvensiz seyir yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Geyikli beldesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla 51 kişiyi İtalya’ya kaçırmak isteyen 3 kişi kıskıvrak yakalanmış olayda kullanılan 12 metrelik yelkenli tekne bağlanarak Yeniköy Limanı’na çekilmişti. 12 metrelik yelkenli tekne yıllar sonra bir firmaya satıldı.

Satın alınan 12 metrelik yelkenli tekne 3 sene sonra Çanakkale Boğazı’na girdi. Boğaz’da kılavuzluk hizmeti veren kaptanlardan biri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne tekneyle ilgili seyir cihazlarının olmadığı, güvensiz seyir yaptığı konusunda telsizle ihbarda bulundu. Gemi Trafik Hizmetleri görevlileri durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler Çanakkale Boğazı Nara mevkiinde gözetime aldıkları tekneyi Çanakkale Limanı’na bağladı. Hiçbir seyir cihazı, güvenlik ekipmanları ve Türk bayrağı takılı olmayan tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrollerinin ardından gerekli maddelerden ceza kesildi. 12 metrelik tekne daha sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. 12 metrelik teknenin hiçbir seyir cihazının bulunmadığı, güvenlik ekipmanlarının olmadığı, takılması mecburi olan Türk bayrağının bile takılı olmadığı, liman başkanlığına bilgi verilmeden, Tuzla Tersanesine götürüldüğü belirtildi.