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Çanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı' bu yıl, 2018 Troya Yılı kapsamında, 'Troia İçin Yüzüyoruz' temasıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı' bu yıl, 2018 Troya Yılı kapsamında, 'Troia İçin Yüzüyoruz' temasıyla gerçekleştirildi. Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi sahilinden denize girerek start alan yüzücüler 3,5 millik parkuru Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi İskelesi'nde tamamladı. Yarışın birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen kazandı.
Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme' Yarışması bu yıl 32'nci kez yapıldı. Yarışmaya 78'i yabancı, toplamda 703 kişi başvurdu. Yüzmeye 614 kişi katıldı. 540 kişi ise finiş çizgisi gördü. Yarışmacılar feribotla startının verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Burada sahilde toplanan yüzücüler için saat 08.30'da start verildi. Yarışmada İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip olan İzmir'li sporcu Bengüsu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yine yarışlarda kulaç attı. Kıyasıya bir yarış yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. 3.5 millik parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi. Kuvvetli akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışçılar zor anlar yaşadı.
Yarışmada genel klasmanda birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu kazandı.
Erkekler genel klasmanda birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu elde etti.
Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesiyle Bengisu Avcı, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derecesiyle İpek Yalki, üçüncülüğü 49 dakika 33 saniyelik derecesiyle Asya Yavaş kazandı.
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl 32'nci kez düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışlarına ilk kez katıldığını belirten Kadınlar genel klasman birincisi Bengisu Avcı, "benim için Çanakkale Boğazından yüzmek büyük bir onurdu. Davetleri için Rotary Kulübüne teşekkür ederim. Bugün Kadınlar kategorisinde birinci oldum. Bu kadar tarihi dokusu güzel bir yerde yüzmek benim için çok güzeldi" dedi.
Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldıÇanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldıÇanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldıÇanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için atıldı

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