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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi arıza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 03:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu açıklarına demirledi.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu açıklarına demirledi.

İskenderun Limanı'ndan, Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere hareket eden 94 metre uzunluğunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında saat 00.25'te Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nda makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' römorkörü gönderildi. Nara Burnu açıklarında demirleyen gemideki makine arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Boğaz, güvenlik amacıyla Kuzey yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Geçiş yapan gemilere ise bilgi verilerek, tedbirli olmaları istendi.

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