HABER

Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisi motor arızası verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 08:28 | Son Güncelleme

Tanzanya Bayraklı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı.

Tanzanya Bayraklı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı. Çanakkale Boğazı kuzey yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
İskenderun Limanı’ndan, Romanya’nın Köstence Limanı’na gitmek üzere hareket eden 94 metre boyunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı ‘Princess Sara’ isimli kuyu yük gemisi, Nara Burnu’na yaklaşırken makine arızası yaptı. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi.
Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-1’ römorkörü gönderildi. Nara Burnu açıklarında demirleyen gemi, arızasını gidermek için çalışma başlattı. Boğaz, güvenlik amacıyla Kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip, tedbirli olmaları istendi.Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından arıza yapan gemi Şevketiye köyü açıklarına demirletildi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Üsküdar'da otomobil markete girdiÜsküdar'da otomobil markete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Cem Karaca'nın oğlundan sansür tepkisi!

Cem Karaca'nın oğlundan sansür tepkisi!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.