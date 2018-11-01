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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı - Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.00 itibarıyla etkisini arttıran sis, denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyarıp boğazın saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Lapseki İskelesi'nde 3 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceğini duyurdu.

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Çanakkale Ulaşıma sis engeli

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