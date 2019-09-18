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Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’nda palamut bu sezon ilk kez bu sabah avlandı.

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda palamut bu sezon ilk kez bu sabah avlandı. Tezgahlardaki yerini alan palamut tanesi 40 TL'den satışa sunuldu. Toriğin tanesinin 90 TL'den satıldığı balıkçılara gelen vatandaşlar ise tercihlerini kilosu 20-25 TL'den satılan sardalya ya da hamsiden yana kullandı.
Av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle Çanakkale'de ‘Vira bismillah’ diyerek, denize açılan balıkçılar, en fazla sardalya balığı ile kıyıya döndü. Palamuda ise hem balıkçılar hem de vatandaşlar hasret kaldı.
Palamut, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez bu sabah, bir balıkçı teknesi tarafından yakalandı. Az miktardaki palamut ve torik, balık halindeki mezatta 2 esnaf tarafından satın alınıp, paylaşıldı. Uysallar Balıkçılık, palamutu tanesi 40, toriği de tanesi 90 TL'den satışa sundu.
Satıcı Eren Türel, “Çanakkale’ye palamut ilk kez geldi. Geç kaldı. Geçen sene daha erken gelmişti. Bu nedenle fiyatlar yüksek. Umarım fiyatı düşer. Balık çoğaldıkça fiyatının düşeceğini umut ediyoruz. Talep var ama az geldiği için fiyatlar yüksek, vatandaşlar daha çok sormakla yetiniyor” dedi.
Kilosu 20 TL'den sardalya alan Cem Baykal ise, “Palamut gelmiş ama çok pahalı. O nedenle sardalya, hamsi, midye alıyoruz. Tezgahta palamudu bu hafta ilk kez gördüm. Başka yerde de yok ” dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyorÇanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyorÇanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyorÇanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor

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