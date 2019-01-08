Çanakkale Boğazında yük gemisinde yangın (1)

Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı bir Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Gocuk mevkiinden geçtiği sırada yangın çıktı. Geminin Yunanistan'dan yolcuğuna başladığı ve Yalova'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazından geçtiği öğrenildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkörün sevk edildiği öğrenildi.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE ,(DHA)

