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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisindeki yangın ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

Gemide 242 tırın taşındığı öğrenildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemide 242 tırın taşındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce römorkörler sevk edildi.

Geminin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangının, mürettebat tarafından yangın söndürme sistemleri kullanılarak kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekipler, gemideki incelemelerini sürdürüyor.

Yunanistan'dan Yalova'ya giden 193 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Qezban" isimli Ro-Ro gemisinde 242 tır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı güvenlik gerekçesiyle kuzey yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı itfaiye yangın yük gemisi

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