Çanakkale Boğazı'nda zarar gören fiber internet kablosu yenilendi

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenmemek için demir atarak durabilen Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli geminin zarar verdiği tespit edilen sualtındaki fiber internet kabloları, kablo döşeme gemisi tarafından yenilendi. Gemi, Kilitbahir'den Çanakkale'ye kadar olan 1,3 millik mesafede yeni kabloyu 45 dakikada çekti.
Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giderken, 12 Eylül günü Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli gemi, sürüklenmemek için Çimenlik Kalesi açıklarında demir atarak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' römorkörü tarafından Karanlık Liman mevkiindeki demir bölgesine çekilen geminin, demir attığı sırada deniz altından geçen fiber internet kablolarına zarar verdiği anlaşıldı.
Bugün Çanakkale'ye gelen 'Storm Knight isimli kablo döşeme gemisi, Türk Telekoma ait zarar gören fiber internet kablosunu yeniledi. Boğazın Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü'nden yeni kabloyu sualtına indermeye başlayan gemi, Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi önlerine kadar olan 1,3 millik mesafedeki hattı 45 dakikada çekti. Bu sırada boğaz geçişi yapan gemiler, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından telsizle bilgilendirildi.
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