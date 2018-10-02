HABER

Çanakkale Boğazı'nda zarar gören internet kablosu yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

Makine arızası nedeniyle demir atan geminin zarar verdiği fiber internet kablosu, 45 dakika süren çalışmayla değiştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan geminin zarar verdiği fiber internet kablosu değiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giderken 12 Eylül günü Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Med Denizli" isimli gemi, Çimenlik Kalesi açıklarında demir attı. Bu sırada Türk Telekom'a ait fiber internet kabloları zarar gördü.

Yapılan incelemelerin ardından kabloların yenilenmesine karar verildi. Bunun için 20 metre boyundaki "Storm Knight" isimli kablo döşeme gemisi Çanakkale'ye geldi.

Kilitbahir köyü önlerinde başlayan ve Çanakkale önlerinde sona eren 45 dakikalık çalışmayla 1,3 deniz mili uzunluğundaki fiber internet kablosu yenisiyle değiştirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve dikkatli olmaları istendi.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandıNazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
"Türk dizileri dünyayı sarıyor""Türk dizileri dünyayı sarıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.