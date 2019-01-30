Çanakkale Boğazı’ndaki gemi yangını

Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde çıkan yangını gemi personeli kendi imkanlarıyla söndürdü. Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarına demirletilen gemide incelemeler sürerken, boğaz tek yönlü olarak transit geçişlerine güvenlik amaçlı kapalı tutuluyor.

Yunanistan’dan Yalova’ya gitmek üzere hareket eden, 19 mürettebatı bulunan 193 metrelik ’QEZBAN’ isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı.

Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30’da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi. Yangın gemi personeli tarafından yangın söndürme sistemleri kullanılarak, büyümeden söndürüldü.

Gemiye güvenlik amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Türkeli’ römorkörü refakat ediyor.

Geminin seyre devam edip etmeyeceği yasal işlemlerin tamamlanması ve teknik incelemelerin yapılmasının ardından belli olacak.

Öte yandan Çanakkale Boğazı Kuzey yönlü tek taraflı gemi geçişlerine güvenlik amaçlı kapalı tutuluyor.