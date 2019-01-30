HABER

Çanakkale Boğazı’ndaki gemi yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü.Yunanistan’dan Yalova’ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik ’QEZBAN’ isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı.Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30’da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi.

Çanakkale Boğazı’nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yunanistan’dan Yalova’ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik ’QEZBAN’ isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı.
Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30’da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
15 yaşındaki Ömer, çatıda akıma kapılarak ağır yaralandı15 yaşındaki Ömer, çatıda akıma kapılarak ağır yaralandı
İnsanlardan "Yolda kaldık" diye para toplayan iki dilenciye para cezasıİnsanlardan "Yolda kaldık" diye para toplayan iki dilenciye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.