Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis

ÇANAKKALE (AA) - Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, tek yönlü ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 10.30 itibarıyla Marmara'dan Ege yönüne doğru tek yönlü olarak ulaşıma açıldı. Sis nedeniyle boğaz girişinde bekleyen gemiler sırayla Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı.
Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu.
Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gemileri telsizle uyararak, boğazı sabah saat 06.30'dan itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatmıştı.
Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri de yeniden başladı.
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