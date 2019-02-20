Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis

ÇANAKKALE (AA) - Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından, boğaz trafiği saat 15.45 itibarıyla normale döndü.
Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu. Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gemileri telsizle uyararak, boğazı saat 11.15'ten itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatmıştı.
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