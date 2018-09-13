Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde demirledi.

Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere hareket eden 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli gemide, boğaz geçişi yaptığı saat 23.15 sıralarında makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkıp bir süre sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' römorkörü gönderildi. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip tedbirli olmaları istendi.

'Med Denizli' isimli gemi, daha sonra arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

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