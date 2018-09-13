HABER

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 01:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde demirledi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde demirledi.
Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere hareket eden 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'Med Denizli' isimli gemide, boğaz geçişi yaptığı saat 23.15 sıralarında makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkıp bir süre sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' römorkörü gönderildi. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip tedbirli olmaları istendi.
'Med Denizli' isimli gemi, daha sonra arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptıÇanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptıÇanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptıÇanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Bilecik'te 3 Afgan mülteci bıçakla yaralandıBilecik'te 3 Afgan mülteci bıçakla yaralandı
Kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybettiKamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.