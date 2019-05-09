Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemideki Endonezyalı denizci öldü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçiş yapmaya hazırlanan Bahama Adaları bayraklı ‘Primero’ adlı tankerdeki Endonezyalı gemici Ansel Musbastianrawi(66), hayatını kaybetti. Cenazesi ambulans bot ile tankerden alınarak, morga kaldırılan ve şeker hastası olduğu öğrenilen gemicinin, kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Fransa’nın Fos Limanı’ndan Rusya’ın Novorossiysk Limanı’na gitmek üzere Çanakkale Boğazı’na giriş yapmaya hazırlanan 228 metre uzunluğunda ve 57164 grostonluk Bahama Adaları bayraklı ‘Primero’ adlı tankerin kaptanı, gece saat 03.30 sıralarında Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne telsiz ile hasta personelin olduğu bilgisini verdi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait ambulans bot ile gemiden alınan Ansel Musbastianrawi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale Yat Limanı’na getirilen Musbastianrawi’nin cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şeker hastası olduğu öğrenilen gemicinin kesin ölüm nedeni, savcının yapacağı inceleme ve otopsi sonucu kesinlik kazanacak.

ölüm olayı üzerine ‘Primero’ adlı tanker, Boğaz girişi iptal edilerek demir yerine gönderildi.

