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Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin kaptanı ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen 140 metre uzunluğundaki St.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Valery Cerkezov, istirahat için gittiği kamerasında ölü olarak bulundu.
Rusya’nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmekt üzere hareket eden St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 21.00’de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etti.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ise, savcılık talimatıyla gemide inceleme yapacak. Ardından da hayatını kaybeden kaptanın cenazesi gemiden alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

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