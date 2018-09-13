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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisindeki malzemeler dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisinin, güvertesindeki askeri malzemeler dikkat çekti.

Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisinin, güvertesindeki askeri malzemeler dikkat çekti. Türk Sahil Güvenlik botu, geçiş sırasında savaş gemisine eşlik etti. Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.00’da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orks', saat 11.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçişini tamamlayan savaş gemisinin güvertesinde üzeri örtülü çok sayıda askeri malzeme bulunması dikkat çekti. Can yelekli askerlerin güvertede nöbet tuttuğu görüldü. Türk Sahil Güvenlik botu, boğaz geçişi sırasında savaş gemisine eşlik etti. Boğazda manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra gözden kaybolan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin bağlı bulunduğu Karadeniz’deki Rus askeri üssüne döndüğü belirtildi. AKDENİZ'E FİLO İNDİRMİŞTİ Rusya, Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan son vilayet olan İdlib kentine düzenlediği hava saldırısı öncesinde, Akdeniz'e, Karadeniz filosunun büyük bir bölümünü göndermişti. Çanakkale Boğazı'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca toplam 16 Rus askeri gemi geçerek, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye ve Tartus üslerine gitmişti. Rusya'nın, savaş gemilerini 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde gerçekleşen tatbikat için gönderdiği açıklanmıştı. Akdeniz'deki Rus gemilerinin bir bölümünün, bugünlerde Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e dönüşe geçtiği bilgisine ulaşıldı.

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