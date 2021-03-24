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Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe savaş gemileri geçti

24.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti.Marmara Denizi açıklarından bugün saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan; İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M-36 borda numaralı ‘SPS Tajo’ adlı mayın avcı gemisi, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait 32 borda numaralı BGS Tsibar adlı mayın avcı gemisi ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait, ’Cpt.

İspanya, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Marmara Denizi açıklarından bugün saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan; İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M-36 borda numaralı ‘SPS Tajo’ adlı mayın avcı gemisi, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait 32 borda numaralı BGS Tsibar adlı mayın avcı gemisi ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait, ’Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu’ adlı mayın arama gemisi saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen gemiler, sırasıyla ‘Dur Yolcu’ ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Savaş gemilerinin boğazı geçişi sırasında 3 Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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