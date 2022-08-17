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Çanakkale bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

17.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bayramiç ilçesinde daha 14 yaşında olan S.A. 60 yaşındaki yengesi Ülkü Akın’ı av tüfeğiyle öldürüp kaçtı. S.A.’nın yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçerken ilçede herkes bu olayı konuşmaya başladı. İşte 14 yaşındaki cinayet zanlısı haberi ile ilgili son dakika detaylar…

Çanakkale bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

,Son dakika: Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre 14 yaşındaki S.A., yengesi Ülkü Akın’ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. S.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara iz takip köpeği Roka da katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağışapçı Mahallesi’nde meydana geldi. S.A., evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evine giden S.A., pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın’a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet, Ülkü Akın’ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olduğu tahmin edilen pompalı tüfeği buldu.

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Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akın’ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmalarına ‘Roka’ isimli iz takip köpeği de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale yenge
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