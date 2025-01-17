Çanakkale bu skandalla çalkalanıyor! Kadın esnafı önce borçlandırdılar, sonra sahte videolarla tehdit ettiler... 'Kocana borcunu söyleriz' şantajıyla zorla birlikte olmuşlar

Çanakkale'de; özellikle esnaf kadınları borçlandırıp, daha sonra sahte videolar üreterek mallarına çöken, liderliğini "Ayı Ramazan" lakaplı Ramazan I.'nın yaptığı çete, polisin düzenlediği "Arıkovanı" operasyonuyla yakalandı.

KADIN ESNAFLARIN FOTOĞRAFLARINI KULLANARAK VİDEO ÜRETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çete lideri Ramazan I. ve 4 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada kameralar, kayıt cihazları ve onlarca senet ele geçirildi. Çetenin kadın esnafların fotoğraflarını kullanıp pornografik video ürettikleri ortaya çıktı.

'YAĞMA VE TEFECİLİKTEN' TUTUKLAMA

DHA'nın aktardığı bilgilere göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 'Ayı Ramazan' lakaplı Ramazan I.'nın yöneticisi olduğu, silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 10 şahıstan 5'i "nitelikli yağma", "yağma" ve "tefecilik" suçlarından tutuklanmıştı. Yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu ile 3 parça halinde tarihi eser niteliğindeki malzeme, örgütsel verilerin yer aldığı 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram uyuşturucu madde, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirilmişti.

GÖREVİ BORCU OLAN ESNAF KADINLARI TESPİT ETMEK

Öte yandan Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre 'Ayı Ramazan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Ramazan I'.nın en yakınındaki adamlarından biri olan ve sahte diplomalar hazırlayarak Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yönetimine giren Şener Ç.'nin görevi, kooperatifte üye olan ve piyasaya borcu olan esnaf kadınları tespit etmek ve onlara kredi sağlamaktı.

"SANA KEFİL OLDUK" DİYEREK TEHDİT VE ŞANTAJ YAPIP PARANIN YARISINI EL KOYUYORLAR

İddiaya göre Şener Ç.'den gelen bu teklifi kabul eden kadın esnafların kredileri, örgüt üyelerinin kefil olmasıyla onaylanıyordu. Kadın esnaflara yönelik şantaj ve tehditler ise paranın teslimi sırasında başlıyordu. Şener Ç., esnaf kadınlara "Sana kefil olduk" diyerek tehdit ve şantajlarla paraların yarısına el koyuyordu.

"BİZİ BURAYA AYI RAMAZAN GÖNDERDİ, BORCUN DAHA BİTMEDİ"

İddiaya göre kooperatiften kredi kullandırılan bir kadına giden Şener Ç. ve beraberindeki adamlar "Bizi buraya Ayı Ramazan gönderdi. Borcun daha bitmedi" diyerek boş senetler imzalattı. Bir süre sonra kadın esnafın işlettiği dükkanı basan Ramazan I, ise, "Beni bilen bilir bilmeyen öğrenir. Bu dükkana el koyuyorum. Bir an önce bu dükkanı boşaltıyorsunuz" dedi.

"YA DÜKKAN YA YAŞAM"

Birkaç gün sonra dükkana giden Şener Ç. ise, "Süreniz azalıyor. Ya dükkan ya yaşam. Ramazan abim gerekeni söylemiş. Dükkanı boşaltıp gidin" diyerek tehdit etti.

'BORCUNU EŞİNE SÖYLERİZ' DEDİ, BİRLİKTE OLDU

Çeteden gelen tehditlere maruz kalan esnaf kadınlar, bir de sahte üretilen pornografik videolarla şantaj edildi. İddiaya göre, tehditlere boyun eğmeyen esnaf bir kadının, sosyal medyadaki fotoğraflarını kopyalayan çete üyeleri, fotoğrafları pornografik videolara ekleyip, sosyal medyada yayınladı. Baskılara dayanamayan genç kadın dükkanı devretmek zorunda kalırken, bir mağdur kadın ise evdeki bir çok eşyasını satarak borcunu ödemek zorunda kaldı. Çete üyeleri, bir mağdur kadını "borcunu eşine söyleriz" diyerek zorla birlikte oldu ve görüntüleri videoya çekildi.

KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADILAR

Birçok kadın korkudan şikayetçi bile olamazken, 2 kadın mağdur isminin gizli tutulması kaydıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada vatandaşın adeta kanını emen azılı çete çökertildi.