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Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

28.08.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLA 8 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

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hava durumu Bilecik Bursa Çanakkale
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