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Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE - Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE - Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Çanakkale-Çan karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyrediyor.
Sisin, öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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