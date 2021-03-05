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Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Mart'ta alınan normalleşme kararının ardından sokağa çıkma yasaklarında değişikliler yapılmış ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili yeni açıklamalar yapılmıştı. Vatandaşlar hangi şehirde yasak olup olmadığını öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Peki Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli risk düzeyleri ve detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı normalleşme açıklamasının ardından hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

ÇANAKKALE'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çanakkale Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları Pazar günleri devam ediyor. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma bulunmuyor. Yani Çanakkale'de hafta sonu sadece Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı mevcut.

ÇANKIRI'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çankırı Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalktı. Yani Çankırı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

ÇORUM'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çorum Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. 1 Mart sonrası alınan karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalkmıştı. Yani Çorum'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

DENİZLİ'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Denizli Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Yani Ağrı'da Cumartesi ve Pazar olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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