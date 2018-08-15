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Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betona düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Çağlar A.'yı görenler, atlamamasını istedi. Ancak, Çağlar A., bir anda atladı.

ÇIĞLIKLAR ARASINDA BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., kanlar içinde kalırken, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Çanakkale intihar

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