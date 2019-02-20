Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.
AFAD MÜDÜRÜ AÇIKLADI: HERHANGİ BİR YIKIMA RASTLAMADIK
AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:
"Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 46 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemeyenler gelebilir"
Ayrıntılar geliyor...
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