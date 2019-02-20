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Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati 21.23 olarak açıklandı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan depremin yaklaşık 46 saniye sürdüğünü ve herhangi bir zayiat yaratmadığını söyledi. AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depremin ardından herhangi bir yıkıma rastlanmadığını açıkladı.

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.

AFAD MÜDÜRÜ AÇIKLADI: HERHANGİ BİR YIKIMA RASTLAMADIK

AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: İLİMİZDE HERHANGİR BİR OLUMSUZLUK BULUNMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

İŞTE ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM ANI

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 46 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemeyenler gelebilir"

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Allah daha büyüğünü göstermesin...
ALLAH bir yeri ,bir kavmi cezalandiracagi zaman meleklerine gidin oradaki damarları çekin kulum imana gelsin diye emrediyor,herkes ALLAH korkusunu bırakmış,zina bol,haram full,azan kavim cezalandırılır ayetler de yazıyor,ALLAH hepimizi ıslah etsin inşaallah
Yer yerinden oynadı . SOMA MANISA . Yer maden ocağı
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