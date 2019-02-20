Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.

AFAD MÜDÜRÜ AÇIKLADI: HERHANGİ BİR YIKIMA RASTLAMADIK

AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: İLİMİZDE HERHANGİR BİR OLUMSUZLUK BULUNMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

İŞTE ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM ANI

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 46 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemeyenler gelebilir"

