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Çanakkale’de Ali Babacan’a şok tepki! "Hakkımı helal etmiyorum"

10.12.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan ilçesinde STK’larla buluşmak için gelen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde bir vatandaş tarafından protesto edildi. “Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum” diyen kişi, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.

Çanakkale’de Ali Babacan’a şok tepki! "Hakkımı helal etmiyorum"

Bir dizi program için Çanakkale’ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni ilçesindeki programın ardından STK temsilcileriyle buluşmak için Çan ilçesine geçti. Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde İsmail Tekne isimli bir vatandaş tarafından protesto edildi. Tekne, “Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum” deyince, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.

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"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a hakkını helal etmediğini söyleyerek tepki gösteren İsmail Tekne, “Ali Babacan, dün şirin ilçemize geldi. Ben de orada tepkimi sundum. ‘Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar’ düsturuyla tepkimi gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu ‘helallik’ ifadesini buyuruyor ya, aslında ilk olarak Ali Babacan bu davanın fertlerinden helallik isteyip, öyle siyaset sahnesine girmesi lazım. Onun için diyorum ki Ali Babacan bu davanın içinde bakan olmuştur, makam ve mevki sahibi olmuştur. Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan’a hakkımı helal etmiyorum. Bana karşı bir sert müdahale olmadı. Zaten hukukî çerçeve içerisinde, medeni bir tepki gösterdim. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da olaya müdahale etti. Böylelikle protestomuzu yapmış olduk” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Bütçe göstermelik bir mesele haline geldiDEVA Partisi lideri Ali Babacan: Bütçe göstermelik bir mesele haline geldi

Başkan Babacan, bugün de Çanakkale kent merkezinde gazetecilerle bir araya geldikten sonra Biga ilçesine hareket etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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