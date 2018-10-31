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Çanakkale'de balıkçılar, 2 metre 30 santimlik kılıç balığı yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, balıkçılık yapan Enis Ata Turhanlı ve Erdi Ataylar, 48 kilo 340 gram ağırlığında, 2 metre 30 santim uzunluğunda kılıç balığı yakaladı.

Çanakkale'de balıkçılar, 2 metre 30 santimlik kılıç balığı yakaladı

Çanakkale'de iki balıkçı dün akşam saatlerinde Gizem 89 isimli 6 metre 15 santim uzunluğundaki tekneyle Karanlık Liman mevkiinde kıyıdan 100 metre açıldı. Ağ atan balıkçılar bugün sabah aynı bölgeden ağları çektikleri sırada 48 kilo 340 gram ağırlığında, 2 metre 30 santim uzunluğunda dev bir kılıç balığı yakaladı.

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ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Balıkçılar tekneye aldıkları boyları kadar büyüklüğündeki kılıç balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki balıkçı daha sonra yakaladığı kılıç balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk defa bir kılıç balığı tuttuğunu belirten Balıkçı Enis Ata Turhanlı "Ağları toplamak için başına gittik. Ağları çekmeye başladığımız sırada dev bir kılıç balığını görünce şaşırdım. Çünkü ilk defa bir kılıç balığı tuttum. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. Gayet güzel ve büyük bir balık. Bugüne kadar Çanakkale Boğazı'nda hiç kılıç balığı görmemiştik" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kılıç balığı Çanakkale

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