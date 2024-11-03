Çanakkale'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı anı anbean kameraya yansıdı!

Olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Serdar V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Özgür Ölçek, kanlar içinde yerde kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Öte yandan, Serdar V.'nin Özgür Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır