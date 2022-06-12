Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme

Çanakkale Çan'da boşanma aşamasındaki eşi İ.K'yı silah zoruyla kaçıran Şerbetli köyünün kayıp muhtarı İ.M.K., tutuklandı. Polise gidip teslim olan muhtarın darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarından tutuklandığı öğrenildi. Daha önce de muhtarın eşini "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehdidiyle kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

EŞİNİ EVDE BIRAKTI

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İ.K., en son 8 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı, ardından da Şerbetli köyüne götürüp bıraktı. Eşi İ.K. ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar İ.M.K, gece dron ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini düşünüp, yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti. Eşini burada bırakan muhtar İ.M.K, evdeki av tüfeğini de alarak kaçtı. Jandarmanın çalışmasıyla İlknur Kuloğlu dün bulundu.

TUTUKLANDI

Yapılan sağlık kontrolünde vücudunda darp izlerine rastlanan İ.K'nın şikayeti üzerine kayıp muhtar İ.M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Dün, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan muhtar İ.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcının, darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk ettiği muhtar İ.M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ZEHİRLİ ŞIRINGAYI SANA SAPLARIM"

Daha önce de muhtarın eşini "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehdidiyle kaçırdığı ortaya çıkmıştı.



