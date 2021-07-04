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  4. Çanakkale'de büyük yangın! Helikopterler havadan müdahale etti

Çanakkale'de büyük yangın! Helikopterler havadan müdahale etti

04.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangına 3 helikopterle havadan ve orman ekipleri ile karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de büyük yangın! Helikopterler havadan müdahale etti

Yangın, saat 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, yangının ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri’nden yangın ekipleri karadan, Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti.

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Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada’dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
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