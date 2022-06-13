Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasının boğazlarını kesti! Korkunç olayda çarpıcı detay, 70'e yakın keçisini keserek parçalara ayırmış

Korkunç olay, Çanakkale Gelibolu'da yaşandı. Önceki akşam saatlerinde Mustafa Karakoloğlu, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, katil zanlısının, muhtar Turgut İçmez'e durumu anlatması üzerine ortaya çıkarken Karakoloğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Karakoloğlu'nun jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği aktarıldı. Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

EVE GİDİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ, BİR DAHA DA HABER ALINAMADI

Gelibolu'nun İlgardere Köyü korkunç bir katliama ev sahipliği yaptı. Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Köy Konağı'nın kahvesini işleten Ali Karakoloğlu (63) saat 17.00 sıralarında kahvehaneye gelip çay ocağını açtı. Çayın demlenmesini beklediği sırada cüzdanını evde unuttuğunu fark eden Karakoloğlu, köy muharı Turgut İçmez'e eve kadar gideceğini söyleyerek kahvehaneden ayrıldı.

Ali Karakoloğlu'nun kahvehaneye dönmemesi nedeniyle başına bir iş gelmesinden şüphelenen muhtar İçmez, Ali Karakoğlu'nun evine yöneldiği sırada yolda oğlu Mustafa Karakoloğlu ile karşılaştı.

BOĞAZLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

İçmez, Mustafa Karakoloğlu'na babasının nerede olduğunu sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Karakoloğlu, "Bir sorun var" deyip, muhtar Süleyman Yalçın'a gitmesi gerektiğini söyledi. İkili birlikte Muhtar Yalçın'a gitti. Kapıyı açan Muhtar Yalçın'a, Mustafa Karakoloğlu, "Abi kötü şeyler oldu, eve kadar gitmemiz gerek. Gelebilir misin?" dedi. Muhtar Süleyman Yalçın evin önüne geldiğinde Mustafa Karakoloğlu, soğukkanlılıkla anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kapı açıldığında ise korkunç manzara ortaya çıktı. Anne Refika Karakoloğlu (66) ve baba Ali Karakaloğlu boğazları kesilmiş halde bulundu.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Karakaloğlu tutuklanırken jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

70'E YAKIN KEÇİSİNİ KESEREK PARÇALARA AYIRMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

