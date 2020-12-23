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Çanakkale'de dehşete düşüren olay! Bebeği tuvalette doğurup çöpe attı, görüntüleri ortaya çıktı

23.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Dehşete düşüren olay Çanakkale'de meydana geldi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde, dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden 22 yaşındaki E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B., yakalanıp, gözaltına alındı. Bebeği tuvalette doğurduğu belirlenen E.Ç.'nin poşetle birlikte evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez beldesi 75'inci Yıl Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak E.Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen M.P.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ANNE HEMŞİRELİK MEZUNU

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç.'nin, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olduğu ortaya çıktı. Mustafa P. ile 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı belirtilen Ezgi Ç.'nin ifadesinde, hamile olduğunu anladıktan sonra erkek arkadaşının 'Doktora gidelim' teklifini 'Ben hallederim' diyerek reddettiğini, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve evlerinin tuvaletinde doğum yatıktan sonra bebeği tuvalet kağıdına sarıp, poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattığı bildirildi. Ezgi Ç.'nin ayrıca bebeği ölü doğduğunu sanarak çöpe attığını öne sürdüğü ifade edildi.

ÇÖPE ATMAYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Ezgi Ç.'nin bebeği, evine yaklaşık 200 metre mesafede olan çöp konteynerine atmaya giderken, görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu binanın ve bölgedeki bir başka apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Ezgi Ç.'nin içinde bebeğinin bulunduğu poşetle apartmandan çıkıp yürüdüğü görüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ANNE- BABASI VE ERKEK ARKADAŞIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ile erkek arkadaşı Mustafa P., annesi D.Ç. ve babası A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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