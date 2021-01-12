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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

12.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi. Çanakkale’ye deniz ulaşımı şu an Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarından sağlanabiliyor.

TIR'LAR KUYRUK OLUŞTURDU

Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında, 2 gündür feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kabatepe Limanı’ndan bekleyen TIR’lar kuyruk oluşturdu.

Feribot sırası bekleyen TIR sürücüsü Hilmi Altın, İstanbul’dan geldiğini söyleyerek, “Gökçeada’ya gideceğim. Bugün hava muhalefetinden dolayı burada kaldık. 'Bu akşam saat 19.00’da feribot seferi olacak' dediler ama büyük ihtimalle olmayacak gibi görünüyor. Deniz çok dalgalı” dedi.

Kaynak: DHA

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